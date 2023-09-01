В Кремле переадресовали вопросы об атаке беспилотников на Псков Песков переадресовал военным вопрос о том, откуда атаковали Псков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать Министерству обороны вопросы, касающиеся атаки беспилотников на Псков, передает ТАСС. Таким образом он отреагировал на утверждения Киева о том, что атака была совершена с российской территории.

Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться, — заявил Песков.

В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 августа в аэропорту Пскова были повреждены четыре самолета Ил-76. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Позже губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что последствия ночной атаки устранены, в результате обстрела никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.

Президент Украины Владимир Зеленский позже косвенно подтвердил, что за атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Псков может стоять Киев. По его словам, ВСУ удалось успешно применить дальнобойное оружие на расстоянии в 700 километров. Примерно такая дистанция отделяет Псков от границы.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что при атаке на Псков ВСУ могли использовать дроны самолетного типа. Он также предположил, что город атаковали с корабля или яхты из нейтральной акватории Балтийского моря.