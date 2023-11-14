Кремль ответил Санду на заявление о неуважении интересов молдаван Песков: Санду не учитывает то, что ее партия не получила поддержку на выборах

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Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду не учитывает результаты муниципальных выборов в стране, где ее партия не получила поддержку граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова молдавского лидера о том, что РФ не уважает интересы граждан Молдавии. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, результаты голосования как раз свидетельствуют о том, что людям больше нравятся политические силы, выступающие за сбалансированные отношения, в том числе и с Россией.

Госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов, где совсем не ее партия получила поддержку. А результаты как раз свидетельствуют об обратном: людям больше импонируют политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений, имеется в виду в том числе и целенаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией, — сказал Песков.

По его словам, в Молдавии много сторонников развития сотрудничества с Россией и Москва об этом знает. Это же подтвердили и результаты муниципальных выборов.

О том, что РФ не уважает интересы граждан Молдавии, Санду заявила в эфире «Радио Молдова». По ее словам, это стало причиной того, что у ее страны «нет теперь общих тем для обсуждения с Россией».