Кремль ответил на заявление Чехии об отказе ЕС качать газ из турецкого хаба Песков: в ЕС и без Чехии есть страны, готовые покупать газ из турецкого хаба

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления чешского министра промышленности и торговли Юзефа Сикелы о том, что Евросоюз не будет покупать газ из турецкого хаба, передает РИА Новости. Представитель Кремля отметил, что в ЕС есть и другие страны, кроме Чехии, которые могут иметь разные позиции по этому вопросу.

Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на Европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия. И у них могут быть разные позиции в разные этапы, разные моменты. Разная адекватность в восприятии происходящего, — сказал Песков.

Ранее Сикела в интервью турецкой газете Dünya заявил, что Чехия ожидает от Европы отказа в закупке российского газа из турецкого хаба. Он добавил, что в ЕС идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти, а также о том, что импорт из России является проблемой.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что ему удалось договориться с российским лидером Владимиром Путиным о строительстве газового хаба на территории турецкого государства. В ходе собрания Партии справедливости и развития он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.