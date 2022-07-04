Кремль ответил на слова премьера Японии о потолке цен на российскую нефть Песков: слова японского премьер-министра о понижении цен на российскую нефть — частное заявление

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В Кремле считают, что слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о снижении цен на российскую нефть вполовину могут быть просто «отдельно взятым заявлением», а не согласованным решением многих стран. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сначала нужно дождаться общего мнения по ситуации, а потом реагировать на возможные прогнозы, пишет «Интерфакс».

Подобное заявление премьер-министра Японии не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами. Давайте дождемся все-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений, — заявил Песков.

Ранее Кисида предложил установить потолок цены на российскую нефть в размере половины от текущей стоимости.

До этого лидеры стран G7 на саммите заявили, что в мире есть намерение понижать зависимость многих стран мира от энергетических носителей из России. Они предварительно договорились о том, что нужно ограничивать стоимость нефти и газа из РФ.