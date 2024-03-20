Кремль ответил на планы Армении привлечь больше наблюдателей ЕС на границу Песков: Баку против приглашения Ереваном наблюдательной миссии ЕС на Кавказ

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Дмитрий Песков

Решение Армении увеличить присутствие на армяно-азербайджанской границе наблюдателей миссии ЕС ставит перед собой вопросы о том, признает ли Баку деятельность этой миссии, а также, что является предметом их наблюдения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он предположил, что власти Азербайджана весьма негативно относятся к функции европейской миссии на границе. Песков также выразил сомнение, что Баку с пониманием отнесется к такому мандату, передает ТАСС.

Вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Если мы правильно понимаем, азербайджанская сторона весьма негативно относится к функции этой миссии. Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат, — сказал представитель Кремля.

Ранее в парламенте Армении утвердили соглашение между республикой и Евросоюзом об определении статуса наблюдательной миссии ЕС на приграничной территории с Азербайджаном. Таким образом, европейские наблюдатели получили статус неприкосновенности и льготы, согласно которым их не могут задерживать или арестовывать.

В феврале МИД Азербайджана вызвал посла ЕС в Баку Петера Михалко, которому было заявлено, что республика обеспокоена деятельностью мониторинговой миссии ЕС в Армении. Послу дали понять, что миссия, вместо того чтобы осуществлять содействие региональной безопасности, выполняет функцию инструмента антиазербайджанской пропаганды.