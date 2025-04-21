Кремль отреагировал на слова Трампа о заключении мира на этой неделе Песков отказался говорить о временных рамках украинского урегулирования

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Дональд Трамп

Москва не готова говорить о временных рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина, вероятно, заключат соглашение на текущей неделе, передает ТАСС.

Я бы не хотел давать сейчас каких-либо комментариев, тем более о временных рамках. Президент Владимир Путин, российская сторона остаются открытыми к поиску мирного урегулирования, — заявил Песков.

Также Песков рассказал, что президент РФ не давал никаких команд о продлении пасхального перемирия. Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в 00:00 21 апреля режим прекращения огня перестанет действовать.

О том, что Россия и Украина могут заключить соглашение на неделе, Трамп написал 20 апреля в соцсети Truth Social. По его словам, обе страны после этого «начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние».

До этого спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что США устали от происходящего на Украине. Высказывания Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров могут показаться резкими, но именно такими они и должны быть: в мире много других проблем, которые ждут участия США, подчеркнул Келлог.