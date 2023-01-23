В Кремле оценили планы США признать ЧВК «Вагнер» преступной организацией Песков: признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США не имеет значения для России

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Признание ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией в США не имеет значения для России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, равнодушно к этому отнесется и сама компания, передает РИА Новости.

Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или для ЧВК «Вагнер», — сказал Песков.

20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби сообщил о решении Минюста страны признать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Он добавил, что против компании будут введены новые санкции. Кроме того, под ограничениями также окажутся партнеры ЧВК, способствующие ее работе на разных континентах. Активы компании в США будут заморожены, а американским предпринимателям запретят поставлять товары или предоставлять услуги компании.

Бизнесмен Евгений Пригожин и основатель ЧВК «Вагнер» в ответ на это заявил, что отношения компании с США можно называть «разборкой преступных кланов». Предприниматель также назвал американцев коллегами.

Позднее он написал открытое письмо в Белый дом, адресованное Кирби. Пригожин поинтересовался у американского чиновника причинами признания ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией.