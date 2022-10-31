Кремль отказался от иностранной базы для обеспечения связи

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что в Кремле перестали работать с иностранной системой для проведения брифингов для прессы и перешли на российскую. Отечественная разработка была предоставлена «Ростелекомом», передает РИА Новости. По словам Пескова, Кремль весьма признателен компании за новую базу.

Мы с вами завершили работу с системой иностранного производства, которая помогала нам совершать наши разговоры — конференц-коллы. Теперь «Ростелеком» любезно предоставил нам свою отечественную разработку, на которой мы будем дальше работать, совершенствоваться, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что в Кремле намерены добавлять в разработку новые сервисы. Также он выразил признательность «Ростелекому» за предоставленную базу.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о причастности России к взлому телефона экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Он сказал, что в Кремле такие сведения воспринимаются как публикации желтой прессы.

Представитель Кремля посетовал на то, что в британских СМИ мало материалов, заслуживающих серьезного восприятия.