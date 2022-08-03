Новости ❘ Власть

Кремль осудил визит Пелоси на Тайвань

Песков назвал чистой провокацией визит Пелоси на Тайвань

Визит американской делегации во главе со спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является «чистой провокацией», а не поддержкой свободы и демократии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, он считает, что нельзя достигать внешнеполитических целей с помощью таких провокаций.

Это чистая провокация. Это никакая не линия на поддержку этой эфемерной свободы и демократии. Здесь нужно подобные шаги называть своими именами. Мы убеждены, что никакие внешнеполитические цели не должны достигаться такими провокационными шагами, — сказал Песков.

Представитель Кремля также усомнился в том, что визит Пелоси на Тайвань может спровоцировать глобальную войну. Тем не менее, недооценивать уровень возникшей напряженность нельзя, отметил он.

По-прежнему не сторонник бросаться такими громкими словами, предлагаю этого не делать. Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован этим визитом, нельзя, — заявил представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, Москва придерживается позиции «одного Китая» и поддерживают эту политику, а также сбалансированные шаги Пекина в этом вопросе. Он добавил, что на фоне ситуации вокруг визита Пелоси на Тайвань пока не запланированы дополнительные контакты между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Конгрессвумен прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый за 25 лет визит американского политика такого высокого уровня на остров. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит принципу «одного Китая», однако является свидетельством «приверженности США поддержке тайваньской демократии».

В России визит конгрессвумен подвергся серьезному осуждению. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала поездку политика на Тайвань и назвала этот шаг «оскорблением населения Китая», а США — «государством-провокатором».