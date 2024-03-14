Кремль опубликовал обращение Путина перед выборами Путин в обращении к россиянам назвал выборы президента крайне важным событием

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Пресс-служба Кремля опубликовала обращение президента России Владимира Путина к жителям страны перед грядущими выборами. Глава государства назвал их важным и крайне ответственным событием.

Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, — заявил Путин.

По словам главы государства, народ является единственным источником власти в России. Он подчеркнул: это положение закреплено в Конституции и его смысл в том, что только граждане определяют судьбу отечества.

Россиянам предстоит не просто отдать свой голос, а заявить о своей воле и личной сопричастности к дальнейшему развитию страны, указал Путин. Люди должны быть сплоченными и уверенными в себе для того, чтобы достойно отвечать на те сложные вызовы, какие сейчас стоят перед страной практически во всех сферах, отметил президент.

Скажу прямо: участие в выборах сегодня — это и есть проявление патриотических чувств. Это хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией и в эти дни также сделают свой выбор, — сказал он.

Весь многонациональный народ России — это одна большая семья, которая заботится о родной стране, добавил Путин. Он попросил граждан прийти на выборы, проголосовать за выбранного кандидата и за успешное будущее России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин может проголосовать на выборах президента в любой из трех дней с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать в каждом населенным пункте страны.