Президент России Владимир Путин встретился в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что участниками встречи также стали митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.
На опубликованных в Telegram-канале кадрах священнослужители и глава государства обменялись приветствиями: «Христос воскрес». — «Воистину воскрес». Также патриарх СПЦ подарил президенту освященное яйцо из монастыря Воскресения.
Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения. Позвольте поздравить вас с праздником Светлой Пасхи. Это наш общий светлый праздник, — сказал во время встречи Путин.
Ранее Путин заявил, что скончавшийся 21 апреля папа римский Франциск по-доброму относился к России, в том числе благодаря своему аргентинскому происхождению. На встрече с патриархами Кириллом и Порфирием глава государства обратил внимание, что они не раз встречались с понтификом.
До этого Путин заявил, что папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости. Он отметил, что в течение всего понтификата тот способствовал развитию конструктивного взаимодействия между РФ и Ватиканом.