Кремль опубликовал кадры встречи Путина с патриархами РПЦ и Сербии

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Владимир Путин во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что участниками встречи также стали митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.

На опубликованных в Telegram-канале кадрах священнослужители и глава государства обменялись приветствиями: «Христос воскрес». — «Воистину воскрес». Также патриарх СПЦ подарил президенту освященное яйцо из монастыря Воскресения.

Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения. Позвольте поздравить вас с праздником Светлой Пасхи. Это наш общий светлый праздник, — сказал во время встречи Путин.

Ранее Путин заявил, что скончавшийся 21 апреля папа римский Франциск по-доброму относился к России, в том числе благодаря своему аргентинскому происхождению. На встрече с патриархами Кириллом и Порфирием глава государства обратил внимание, что они не раз встречались с понтификом.

До этого Путин заявил, что папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости. Он отметил, что в течение всего понтификата тот способствовал развитию конструктивного взаимодействия между РФ и Ватиканом.