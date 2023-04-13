В Кремле рассказали, как участие НАТО повлияет на конфликт на Украине Песков: рост вовлеченности НАТО в конфликт на Украине не повлияет на положительный исход СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возросшая степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине не окажет негативного влияния на исход спецоперации, передает ТАСС. Представитель Кремля также отметил в ходе общения с участниками «Мастерской новых медиа», что для России важно оградить территории новых регионов от опасности.

Степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине увеличилась, но это не повлияет на положительный для России исход специальной военной операции, — сказал Песков.

Спикер Кремля также отметил, что восстановление Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей уже идет. Однако, по его словам, это самое малое, что Россия может сделать для новых регионов РФ. Песков подчеркнул, что важнее всего — защитить эти территории.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что России было известно о присутствии военных инструкторов из стран НАТО на Украине еще задолго до утечки секретных документов Пентагона. Песков подчеркнул, что Москва также обладала сведениями об участии натовских военных в боевых действиях.

В марте в МИД РФ заявили, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут стать посредниками в мирном урегулировании украинского кризиса. В ведомстве пояснили, что это невозможно, поскольку эти страны являются участниками конфликта против России.