Путин назвал Эрдогану условия возвращения в зерновую сделку Путин: Россия вернется в зерновую сделку после получения гарантий безопасности от Киева

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Севастополь, Крым

Украина должна предоставить реальные гарантии соблюдения стамбульских договоренностей: в частности, речь идет о том, чтобы гуманитарный коридор не использовался в военных целях, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также Путин указал на необходимость детального расследования киевских атак на корабли в Севастополе.

Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договорённостей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «Черноморской инициативы», — приводятся слова главы государства в отчете, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее канцелярия турецкого лидера сообщала детали разговора двух президентов. Эрдоган отметил, что Анкара прилагает усилия со всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией зерновой сделки. Он также выразил уверенность, что решение относительно поставок зерна будет найдено путем конструктивного подхода к делу.

Накануне Путин также отметил, что Москва лишь приостановила участие в зерновой сделке, но не прекратила участие в ней. Он подчеркнул, что Украина должна гарантировать отсутствие угроз судам, соответствующую работу с Киевом должна провести ООН. По его словам, при атаке на корабли Черноморского флота использовался коридор, который предназначен для вывоза зерна.