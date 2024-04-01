Кремль не знает о предупреждениях от Ирана о подготовке теракта в России Песков: Кремль не знает о предупреждениях от Ирана о подготовке теракта в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль не знает о предупреждениях из Ирана о готовящемся крупном теракте в России, которые якобы появились перед трагедией в «Крокус Сити Холле», заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что соответствующие сведения Тегеран направил Москве в прошедшем месяце, передает ТАСС.

Нет, мне ничего об этом неизвестно, — сказал представитель Кремля.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран предупреждал Россию об угрозе теракта перед атакой на концертный зал. В предоставленных Ираном данных не хватало конкретных подробностей о времени и точной цели, подчеркивает агентство. Как пишет СМИ, Тегеран получил сведения от подозреваемых, которые связаны с нападением на иранский город Керман.

Американские СМИ также писали, что спецслужбы США передали России не всю имеющуюся у них информацию об угрозе теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Американская сторона опасалась раскрыть свои источники. По данным The New York Times, враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским чиновникам поделиться информацией о террористическом заговоре «сверх необходимого». В США побоялись, что российские власти узнают об источниках и методах разведки американцев.