Кремль не стал комментировать статьи об увольнении индийцев из ВС РФ Песков отказался комментировать статьи об увольнении индийцев со службы в ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле не дают никаких комментариев касательно публикаций в СМИ о досрочном увольнении индийских граждан со службы в Вооруженных силах России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее появились сообщения, что об этом якобы договорились президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает ТАСС.

Мы эту тему никак не комментируем, — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и глава индийского правительства Нарендра Моди вместе посетят ВДНХ перед началом переговоров в Кремле. По его словам, лидеры собираются осмотреть «один из интереснейших павильонов» в экспозиции — «Атом».

До этого Дмитрий Песков заявил, что вопрос приезда в Россию военных курсантов из Северной Кореи касается военного ведомства. Вместе с тем он подтвердил соответствующие планы, добавив, что речь идет о развитии и углублении отношений России с одним из ближайших соседей.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле не знают о слухах касательно решения Пхеньяна отправить инженерные бригады Корейской народной армии в Донбасс. О подобных планах КНДР ранее сообщал американский Институт изучения войны.