Кремль не поддержал идею о возвращении двухлетнего срока службы в армии «Ведомости»: в Минобороны и администрации президента не поддержали идею об увеличении срока службы в армии

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В администрации президента не поддержали идею о возвращении двухлетнего срока службы в армии. Также инициатива не нашла положительного отклика в Министерстве обороны России, о чем «Ведомостям» рассказали два источника в Совфеде и инсайдер, близкий в военному ведомству.

По словам одного из собеседников газеты, власти решили сделать упор на «качественной, а не количественной» подготовке военнослужащих. Реализации этой задачи, уточнил источник, возвращение двухлетнего срока службы поспособствовать не может.

Инсайдер из верхней палаты парламента, в свою очередь, заявил, что в Кремле обсуждался этот вопрос. Согласно его сведениям, в итоге была принята к сведению позиция парламентариев, которые выступили против заявленной инициативы.

Ранее об увеличении продолжительности срочной службы высказался депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его мнению, качественно подготовить военнослужащих за один год невозможно. Идею депутата поддержал юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин.

Позднее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил об отсутствии законопроектов, касающихся изменения срока военной службы по призыву. Он подчеркнул, что этот вопрос требует детальной проработки. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что идея в Кремле не обсуждалась. Он подчеркнул, что решающий голос в данном вопросе должен быть за Министерством обороны.