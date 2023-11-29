Кремль отреагировал на «соглашение о лояльности» для иностранцев Песков не стал комментировать предложенное МВД «соглашение о лояльности»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу Министерства внутренних дел (МВД) о «соглашении о лояльности», передает ТАСС. Ранее ведомство предложило внедрить его для въезжающих в РФ иностранцев.

У нас никакого нет комментария, — сказал представитель Кремля.

О том, что МВД подготовило соответствующий законопроект стало известно сегодня. В документе будут запреты на дискредитацию государственной политики России, отрицание традиционных ценностей и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом.

В соглашении также будет указано, что иностранцам запрещается злоупотреблять своим правом на свободу информации. Это касается и распространения сведений, направленных на отрицание значимых для российского общества ценностей.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции. По его словам, трудовые мигранты должны уважать российское общество. Практика показала неэффективность решения проблем через попытки договориться с национальными диаспорами и кланами. Поэтому, добавил он, страна нуждается в значительной корректировке миграционной политики.