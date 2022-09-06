Песков рассказал, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию Песков: Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года, однако точных сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «РБК-ТВ». Он добавил, что пройдет и прямая линия с российским лидером, даты которой также предстоит определить.

По закону, Конституции президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет, — сказал Песков.

Представитель Кремля также подтвердил, что на пленарной сессии с Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не будет разговора о мобилизации.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток. В столице Приморского края он примет участие в ВЭФ и понаблюдает за военными учениями «Восток-2022». Также глава государства должен провести несколько международных переговоров. В частности, встречи с президентом намечены у председателя государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.