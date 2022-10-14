Кремль констатировал отсутствие диалога с США по кибербезопасности Представитель президента РФ Крутских: диалог по кибербезопасности с США отсутствует

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

США не подают России никаких сигналов к контактам по кибербезопасности. Об этом РИА Новости сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских. По его мнению, Вашингтон просто «закусил удила» в стремлении сдерживать Москву.

Никаких сигналов пока, наверное, и не может быть. Поскольку они закусили удила и пытаются все решать «на поле боя», это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может, — сказал Крутских.

Он также уточнил, что все идущие от Штатов сигналы, пока имеют негативную окраску.

Они рвут связи, они выпендриваются, считают, что могут диктовать [условия], — заявил представитель главы РФ.

Ранее сообщалось, что главе Федерального управления информационной безопасности (BSI) Германии Арне Шёнбому грозит увольнение из-за подозрений в связях с российскими спецслужбами. Основаниями для них послужило присутствие «дочки» российской компании в Совете по кибербезопасности Германии, соучредителем и главой которого до 2016 года был Шёнбом.