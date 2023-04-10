Кремль: Китай имеет право ответить учениями на провокации вокруг Тайваня

Фото: Zha Chunming/Xinhua/Global Look Press

Китай имеет право ответить военными учениями на провокации вокруг Тайваня, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Как он отметил, все должны уважать право и КНР, и других стран «на подобные действия». При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул необходимость строго следовать международному праву при военных маневрах.

Мы с вами за очень короткий период времени становились свидетелями многократных действий, которые носили провокационный характер по отношению к Китайской Народной Республике. И, разумеется, Китай имеет суверенное право реагировать на эти провокационные действия, в том числе и проводить военные маневры в строгом соответствии с международным законодательством, — сказал Песков.

Накануне по 10 военных кораблей от Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и войск Тайваня приблизились к условной границе, разделяющей материковую часть КНР и остров. Ни одна из сторон не совершала никаких провокационных действий.

Также китайские военные в ходе учений смоделировали точечные удары по Тайваню с моря и воздуха. Китайская армия продолжает сохранять наступательные позиции вокруг острова.