Кремль дал характеристику отношениям с НАТО Песков: отношения РФ и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

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Дмитрий Песков

Отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 75-летний юбилей Альянса, передает ТАСС. По его словам, блок продолжает демонстрировать свою сущность, ибо задумывался как инструмент конфронтации на европейском континенте.

Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Действительно, страны НАТО, Альянс сам по себе уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, — сказал Песков.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что совет профессора Чикагского университета Джона Миршаймера странам НАТО прекратить все отношения с Украиной ради урегулирования конфликта с Россией является хорошим, но нереализуемым. По его словам, причина в том, что Запад слишком сильно вложился в антироссийский проект Киева.

При этом сенатор выразил уверенность, что страны НАТО не примут Украину в свой состав. По его мнению, Альянс будет «кормить» Киев обещаниями, деньгами и оружием, чтобы отсрочить решение этого вопроса.