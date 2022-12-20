Шойгу выступит с докладом о ходе СВО Кремль анонсировал выступление Шойгу с докладом о ходе СВО 21 декабря

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

21 декабря президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Как сообщила пресс-служба Кремля, министр обороны Сергей Шойгу выступит с основным докладом, в котором доложит о ходе специальной военной операции на Украине.

С основным докладом выступит Министр обороны Сергей Шойгу. Он доложит о ходе проведения специальной военной операции, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности военного ведомства и социальной защищенности военнослужащих, — говорится в сообщении.

Кроме того, в заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции с 15 тысячами должностных лиц ВС РФ.

Ожидается, что на заседании будут подведены итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году. Кроме того, на нем поставят задачи на 2023 год.

18 декабря Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке в зоне СВО. Тогда же глава Минобороны России пообщался с личным составом и поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение боевых задач.