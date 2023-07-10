В ГД предложили наказывать кредитные организации за мелкий шрифт в рекламе Советник Ассоциации банков Иванов: в ГД предложили изменить закон о рекламе кредитных организаций

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В Госдуме готовят поправки в закон о рекламе кредитных организаций — там хотят наказывать компании за мелкий шрифт в рекламе, рассказал советник председателя совета Ассоциации банков России Олег Иванов. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», он подчеркнул, что это связано с изменившейся ситуацией в мире. Закон создавался около 20 лет назад, когда реклама и банки работали по-другому.

Все действующее регулирование нужно менять с учетом нынешних реалий. Как раз этой работой занимаются в комитете Госдумы по финансовому рынку. Там готовятся соответствующие поправки к закону о рекламе именно по части потребительских кредитов, где должна быть прописана полная их стоимость, — пояснил Иванов.

Советник уточнил, что чаще всего проблемы возникают из-за мелкого шрифта, которым пишут информацию о кредите в рекламе. Требований к этому в законе нет, есть только норма, согласно которой должны быть прописаны все параметры сделки. В связи с этим многие организации на больших баннерах крупно прописывают низкую процентную ставку, а внизу мелким шрифтом в несколько строк обозначают все условия, пояснил Иванов. По словам эксперта, действующее регулирование должно отвечать требованиям времени.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что с договорами ситуация обстоит иначе. Он напомнил россиянам: если организация прописала условия в соглашении мелким шрифтом, то это повод обратиться к правозащитникам или даже в суд. Парламентарий подчеркнул, что существует специально созданная служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ. Финансовая организация в случае нарушений должна будет вернуть клиенту деньги, заплатить штраф, а также изменить оформление документов, заключил Аксаков.

ФАС ранее признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф в 600 тысяч рублей. Отмечается, что в рекламе кредитной организации крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту.