Кравцов заявил, что Киев готовил из школьников «рабочую силу для Европы»

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Задачей киевского режима в системе образования начиная с 2014 года фактически была подготовка рабочей силы для Европы, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, другой задачей украинской системы образования стало воспитание агрессии в отношении России.

Многие понимают, что задачи киевского режима в системе образования была фактически подготовка рабочей силы для Европы. Многие программы по математике, по физике были построены таким образом, что ребята фактически на них играли, да, это интересно, но системных, фундаментальных знаний такие программы не давали, — сказал Кравцов.

Ранее заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве окончательно решили исключить из школьной программы роман Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска. При этом он подтвердил, что пока не принято окончательное решение относительно того, кого именно из российских писателей исключат из программы зарубежной литературы.

Писатель Сергей Лукьяненко назвал исключение романа Толстого из школьной программы на Украине очередной глупостью, которую делают в этой стране.