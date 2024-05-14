Кравцов выделил основные направления работы Минпросвещения Кравцов: Минпросвещения уделит пристальное внимание проблеме дефицита кадров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Кравцов

Минпросвещения будет уделять пристальное внимание проблеме дефицита кадров, заявил кандидат на пост руководителя ведомства Сергей Кравцов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, имеется четкий план дальнейшей работы, заданный посланием президента и указами главы государства.

У нас есть четкий план дальнейшей работы, заданный прежде всего посланием президента, указами президента. Также ключевые вопросы — кадровый вопрос. Будем пристальное внимание уделять проблеме дефицита кадров. Второе, особое внимание уделить дошкольному образованию. Это очень важный период становления молодого человека, — сказал Кравцов.

Также кандидат на министерское кресло указал на необходимость повышения оплаты труда и престижа педагогической профессии. Министерство будет работать и над снижением стоимости государственных учебников. Он уточнил, что уже начата разработка комплексной стратегии развития системы образования до 2036 года.

Проблемы у нас были, они остаются. Но сегодня педагогическое направление уже второе по популярности среди педагогов. Здесь нам надо и дальше активно работать, — сказал кандидат.

Будет продолжен проект по организации бесплатного питания в российских школах. Кравцов подчеркнул, что он охватывает на сегодняшний день более 7,5 млн первоклассников. За счет региональных программ обеспечено им 25% учащихся 5-9 классов.

Также важным направлением он назвал развитие инфраструктуры. Работа по строительству новых детских центров и лагерей, которая проводится совместно с Советом Федерации, будет продолжена, сказал Кравцов.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев ранее рассказал, что новое правительство России во главе с Михаилом Мишустиным сконцентрирует свою работу вокруг развития новых поколений, что станет революцией в государственном управлении.