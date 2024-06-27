Кравцов впервые показал новые школьные учебники по истории

Фото: Анатолий Стребелев/Росконгресс

Сергей Кравцов

Министр просвещения России Сергей Кравцов на полях Петербургского международного юридического форума впервые показал, как будут выглядеть новые школьные учебники по истории. Так, обложка книги за шестой класс будет украшена картиной «Богатыри» Виктора Васнецова, а за восьмой класс — картиной Валентина Серова «Петр I».

Также министр напомнил, что издания будут стоить чуть более 200 рублей. Это фактически в четыре раза дешевле коммерческих учебников, обратил внимание он.

Ранее президент РАН Геннадий Красников заявил, что к учебникам в российских школах есть вопросы. По его словам, это касается учебников не только по истории, но и по другим предметам. Красников напомнил, что законом на Академию наук возложена экспертная функция. Поэтому ученые собираются установить, сможет ли подрастающее поколение школьников освоить определенный предмет.

К экспертизе школьных учебников необходимо подключить российскую академию наук, считает член комитета Госдумы по вопросам просвещения Михаил Берулава. Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь нужно проверять обучающие материалы по предметам, которые обязательны для среднего профессионального образования и высшей школы.