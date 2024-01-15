Кравцов рассказал президенту о второй смене в российских школах Кравцов: вторая смена есть только в 15% российских школ

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Во вторую смену в России учатся только в 15% школ, заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Третья смена, по данным министра, упразднена полностью.

Программа строительства школ идет по плану. Это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15% — вторая смена, — сказал Кравцов.

Министр отметил, что ежегодно в стране капитально ремонтируют около 1500 школ. Новым оборудованием до конца 2024 года будут оснащены еще 1300 школ.

На совещании глава государства обратил внимание министра на сокращение числа школьных педагогов, преподающих естественные науки. Это учителя по математике, информатике и физике. Кравцов выразил уверенность, что в скором времени эти проблемы будут решены, и отметил, что в школы приходит много молодых специалистов.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину установить размер базовой ставки педагогов на уровне не ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) по региону. В своем обращении парламентарий напомнила, что в декабре 2023 года президент отметил важность совершенствования механизмов оплаты труда школьных учителей и работников общеобразовательных организаций.