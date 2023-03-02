Кравцов рассказал, когда законодательно закрепят должность наставника Кравцов: должность наставника планируется закрепить в российском законодательстве уже в этом году

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Минпросвещения России планирует закрепить должность наставника на законодательном уровне в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Министр уточнил, что это делается с целью обеспечить наставникам работу и зарплату.

Наставничество требует закрепления в нормативных документах. Чтобы те, кто является наставниками, могли и работать, и в трудовой книжке, и дополнительная зарплата была за наставничество, — сказал Кравцов.

Об этом он рассказал на церемонии открытия Года педагога и наставника в центре знаний «Машук» в Пятигорске.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что 16 марта стартует обучение бывших военных в качестве наставников для молодежи в рамках проекта «Твой герой». Наставнический проект направлен на включение участников спецоперации в систему патриотического воспитания молодежи. Подготовка демобилизованных военнослужащих пройдет в центре «Машук».

Проект «Твой герой» позволит участникам спецоперации устраиваться на работу в центры патриотического воспитания, вузы, детские лагеря, военно-патриотические клубы и объединения.