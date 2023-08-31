Кравцов объяснил, почему в России нет полностью дистанционного образования Кравцов: при дистанционном обучении нет гармоничного развития школьников

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В России нет и никогда не будет полностью дистанционного обучения, поскольку при таком формате нет системы воспитания и общения учащихся с педагогами и сверстниками, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит ТАСС, дистанционно российские школьники могут обучаться лишь временно, в силу определенных обстоятельств.

У нас нет дистанционного образования и быть не может, и не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что [в таком случае] нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками. Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении, — сказал Кравцов.

Министр пояснил, что дистанционное обучение — вынужденная мера, связанная с безопасностью. Ранее основанием для нее служила пандемия коронавируса, сегодня к ней могут прибегнуть в приграничных районах из-за сложившей там ситуации. Однако в массовой школе всегда будет традиционное очное обучение, подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в школах Брянска численность учеников от 500 человек и более праздничные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут только для учащихся 1-х и 11-х классов. По словам губернатора Александра Богомаза, для остальных школьников проведут классный час в удаленном формате. Он также рассказал, что в ряде приграничных населенных пунктов линейки проведут в дистанционном режиме.