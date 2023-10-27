Кравцов объяснил, как ученикам можно будет пользоваться телефонами в школе Кравцов: смартфонами на уроке можно будет пользоваться с разрешения учителя

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Законопроект по использованию мобильных телефонов в школах, внесенный в Госдуму, не предполагает их запрета, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит ТАСС, смартфоны будут использоваться в образовательном процессе с разрешения учителя.

Речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя, — пояснил министр.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, регулирующий использование учащимися школ на уроках средств связи, в том числе смартфонов. Предлагается внести изменения в закон «Об образовании в РФ». Поправки, предусматривают в том числе, что школьники смогут пользоваться ими во время уроков только в учебных целях и в экстренных случаях.

Несколькими днями ранее было опубликовано исследование, которое показало, что около 83% родителей школьников поддерживают запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. При этом отцы высказывались в поддержку данной инициативы чуть чаще матерей: 85% против 81%.

Поддержали идею и учителя — 87%. При этом за полный запрет на мобильные телефоны у учеников в школе высказались только 30% родителей и 60% учителей. В опросе приняли участие 1,6 тысячи родителей школьников и 500 учителей со всей территории России.