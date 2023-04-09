Красноярский губернатор поблагодарил Путина после побега сына из-под ареста

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Губернатор Красноярского края Александр Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс записал в Telegram видеообращение, в рамках которого поблагодарил всех людей, помогавших вызволить из-под ареста в Италии его сына, Артема. Отдельно он выразил признание российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, президент повел себя как человек с большим сердцем.

Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем. <...> Такие невероятные события могут проходить только по воле Божьей, — сказал Усс-старший.

Красноярский губернатор не стал комментировать детали побега своего сына из-под ареста, подчеркнув, что если тот захочет — он все расскажет. Также чиновник в ходе своей речи отметил, что за границей есть очень много людей, поддерживающих Россию, в чем он сам лично убедился.

Артема Усса арестовали в октябре прошлого года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Прокуратура Соединенных Штатов Америки обвинила его в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках.

Газета Corriere della Sera ранее писала, что Уссу помогли сбежать из-под домашнего ареста в Италии порядка шести-семи сообщников. Кроме того, во время его побега использовался глушитель частот, с помощью которого подавлялись сигналы с его браслета. По данным газеты, бежать Уссу помогли российские спецслужбы, поскольку россиянин не смог бы самостоятельно организовать «такой хирургический побег», учитывая его ограниченные связи в Италии.

4 апреля Артем Усс заявил в беседе с РИА Новости, что он сбежал из-под домашнего ареста в Италии, потому что не верил в объективность местного правосудия, которое «готово прогнуться под давлением властей США». По его словам, сейчас он находится в России.