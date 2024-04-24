Краснов пообещал наказать всех виновных в масштабном ущербе от паводков

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Генпрокурор России Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности всех виновных в масштабном ущербе от паводков в регионах России. В ходе выступления в Совете Федерации генпрокурор назвал оказание помощи пострадавшим и ликвидацию негативных последствий первоочередными задачами.

Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных, — сказал Краснов.

Одной из причин наводнений в России стало неиспользование средств измерения воды при прогнозировании паводков, обратил внимание гособвинитель. Пятая часть от одной тысячи автоматизированных комплексов и постов гидрологической на момент проверок в 2023 году не работала подчеркнул он.

В январе Краснов потребовал от министра природных ресурсов и главы Росгидромета устранить нарушения, однако, как заявил генпрокурор, принятые меры эффекта не дали.

По данным МЧС России, больше всего от наводнений пострадала Оренбургская область, где, согласно статистическим данным, затопило 12 361 дом и 19 727 приусадебных участков. В Курганской области вода накрыла 2161 дом и 6168 участков, в Тюменской — 130 домов и 678 участков соответственно.

Ранее стало известно, что более 69 млн рублей получили жители Оренбургской области, пострадавшие в результате сильных паводков и прорыва дамбы в Орске. Первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин констатировал, что, словам чиновника, речь идет о первых 4,4 тысячи заявлений, поступивших от граждан.