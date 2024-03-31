Краснов ответил на вопрос о суде над зарубежными политиками в России Краснов: пока нереалистично увидеть на скамье подсудимых украинских политиков

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Игорь Краснов

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в настоящий момент представляется нереальным увидеть в суде украинских и западных политиков, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела. В интервью журналисту Павлу Зарубину он рассказал о необходимости документировать преступления, чтобы имевшие в реальности обстоятельства позднее не были искажены.

Увидеть их всех на скамейке правосудия пока нереалистично. Но могу сказать, что у этих расследований есть и другая сторона, — сказал главный прокурор РФ в интервью, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Ранее МВД России объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоуна. В марте 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам россиян в отношении компании. В начале марта в разыскную базу данных МВД также включили журналиста издания Washington Examiner Тома Рогана. Мужчину разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно, не уточняется.

В 2022 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. Тогда же, в середине июля, Гордон был объявлен в розыск в первый раз. Его дело проходит по трем статьям, в том числе его обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3) и экстремизме (статья 282).