Краснов объяснил, как мир узнает виновных в подрыве «Северных потоков» Краснов: ответы США и ФРГ покажут миру виновных в подрыве «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генпрокуратуры РФ о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» продемонстрируют мировой общественности виновных в этих терактах, заявил в беседе с РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов. Он отметил, что это напрямую затрагивает исполнение международных договоренностей о борьбе с терроризмом.

Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями, — подчеркнул он.

По его словам, ведомство продолжает обращаться к зарубежным коллегам с призывами к «конструктивному и неполитизированному сотрудничеству». Краснов отметил, что расследование терактов на «Севпотоках» напрямую затрагивает исполнение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.

Ранее сообщалось, что Швеция отказалась от международного расследования взрывов на «Северных потоках», к которому призывали власти Китая. В Министерстве иностранных дел королевства считают, что в нем «нет необходимости» и что оно не принесет результатов.

До этого журналист Такер Карлсон заявил, что за подрывами газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стоят США. По его словам, Соединенные Штаты при этом разрушили внутреннее энергоснабжение своего союзника по НАТО Германии.