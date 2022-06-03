КПРФ решила о себе напомнить Удальцовой Идея передать мандат лосеубийцы Валерия Рашкина радикалке Анастасии Удальцовой выходит далеко за рамки стандартной процедуры

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Анастасия Удальцова

Конечно, решение о новом депутате Госдумы принимает руководство партии. Но вот история с неудавшейся попыткой привести на освободившееся фракционное кресло «клубничного короля» Павла Грудинина лишний раз продемонстрировала, что в данном процедурном вопросе не все так просто. И кандидаты в мандатные преемники также проходят негласные согласования в инстанциях. Российский парламент хоть нынче и место для дискуссий, но все-таки это не та площадка, куда можно пускать незрелых политиков, жаждущих просто дорваться до высокой думской трибуны.

А ведь Павел Грудинин со всеми его, как утверждали, заграничными счетами, семейными разборками и конфликтами на почве бизнеса выглядел куда более понятной и управляемой фигурой, чем супруга координатора «Левого фронта», давно заслужившая репутацию радикалки и пассионария уличного оппозиционного движения. Сам Сергей Удальцов после отсидки пока лишен политической субъектности, но его жена активно его заменяет в публичном поле. Такой семейный левый подряд.

Конечно, можно по-разному трактовать такую явно продуманную операцию команды Геннадия Зюганова. Вполне реально допустить, что, столкнувшись с критическим оттоком относительно молодых сторонников, партийные бонзы решили сделать показательный жест примирения в адрес левацкого крыла, объединяющего немалое число молодых активистов. Тех, что в последнее время были сильно разочарованы картинкой застойной партийной геронтократии. Но в данном случае, скорее, речь все-таки идет о попытке верхушки КПРФ напомнить о себе и электорату, и Кремлю.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов

Действительно, в условиях нынешней военной операции компартия стала окончательно терять свое политическое лицо, выпадать из общей информационной повестки. Быть сейчас большими патриотами, чем действующая власть, просто невозможно. Да, ритуально педалировавшийся компартией «русский вопрос» также теперь решается не в кулуарах и кабинетах, а на полях сражений. А протестовать против нынешнего курса президента в условиях, когда его политику поддерживает более 80% населения, просто самоубийственно. Попытка двух депутатов-коммунистов в краевой думе Приморского края протестовать против СВО была срочно осуждена и пресечена партией, перед которой бузотеры так и не разоружились.

Понятно, что в нынешнем политическом контексте руководство Госдумы вряд ли бы обрадовало появление в ее рядах Анастасии Удальцовой с ее крайне оппозиционными взглядами и характерным пролетарским пацифизмом. А потому можно использовать ее фигуру в качестве предлога для того, чтобы привлечь внимание к партии, когда все политические игры автоматически ушли на второй план. Но главное, что вокруг кандидатуры Анастасии Удальцовой вполне реально всерьез поторговаться с властью. Это ведь даже не вариант Грудинина, который, дескать, в ходе президентской кампании не сдержал обязательств. Анастасия куда круче. И терять ей особо нечего.

А значит, в теории за отказ от намерения передать Удальцовой мандат имени безвестной лосихи можно что-то выторговать в качестве моральной компенсации. Ведь если кандидатуру Удальцовой отстоять не удастся, партии будет нанесен серьезный репутационный ущерб. Самостоятельность ведущей левой партии будет поставлена под вопрос. Но и такая игра, видимо, для КПРФ сейчас стоит свеч.