КПРФ отозвала кандидата на выборы во Владивостоке из-за «невнятной позиции» КПРФ отозвала кандидата на выборы во Владивостоке из-за «невнятной позиции» по спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

КПРФ отозвала своего кандидата в думу Владивостока Павла Ижко, который на встрече с избирателями «не смог внятно выразить» позицию партии по спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев. Он добавил, что позиция КПРФ о поддержке спецоперации «выражена в ряде заявлений, постановлений центрального комитета» и ее должен высказывать каждый член партии.

Павел Ижко как кандидат в депутаты не смог внятно выразить позицию КПРФ по этому вопросу, поэтому бюро крайкома посчитало нужным его отозвать. Не видим целесообразности его нахождения в думе, если он не может чётко сформулировать и донести до избирателя позицию КПРФ по этому вопросу, — сказал Долгачев.

Он также уточнил, что вопрос об исключении Ижко из партии не рассматривался. Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких подтвердила, что документ об отзыве кандидатуры Ижко поступил в окружной избирком и будет рассмотрен.

Ранее депутат Госдумы Николай Коломейцев на плановом партийном заседании КПРФ выступил с инициативой понизить градус критики российских властей для «достижения победы над врагом на Украине». В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости мобилизации всех ресурсов и сил России, чтобы выполнить все задачи, поставленные перед спецоперацией на Украине. По словам политика, ключевые задачи СВО — «не дать расползтись нацизму, спасти русский мир и чтобы американщина не доминировала на планете».