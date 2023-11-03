«Козней будет немало»: Захарова о санкциях США Захарова: санкции США вызваны желанием нанести России стратегическое поражение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Очередные санкции Вашингтона против Москвы являются продолжением их вектора «нанесения России стратегического поражения», сказала в эфире «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако, по ее словам, США не дождутся исполнения желаемой цели. При этом, допустила дипломат, козней от Белого дома будет еще немало.

[Это] продолжение политики по нанесению нам, как они формулируют, стратегического поражения. Каждый год что-то новое придумывается ими, то сдерживание, то еще что-то, сейчас стратегическое поражение. Но, как вы понимаете, не дождутся. Козней будет, наверное, еще немало, но мы научились с этим со всем не просто справляться, но и использовать это в своих же собственных интересах, — сказала Захарова.

Накануне Минфин США расширил санкционный список по России, включив в него более 30 физических лиц и около 200 организаций. Вашингтон ввел ограничительные меры в том числе против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке дронов-камикадзе «Ланцет», а также членов его семьи. Рестрикции затронули военно-промышленный комплекс РФ и поддерживающие его структуры.

Кроме того, санкции коснулись АФК «Система» и ФАУ «Роскапстрой». В так называемый SDN-лист попал и венчурный фонд Sistema SmartTech, из капитала которого в конце сентября вышла АФК «Система». Под рестрикции подпали Абсолют банк, ХКФ-банк, Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), банк «Русский стандарт», Русьрегионбанк, East West United Bank, а также «Бланк банк» (в прошлом «Веста» — «дочка» МКБ).