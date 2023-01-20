Козак возвращается на коне? Ждать ли Дмитрия Козака во главе Счетной палаты?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Козак

Кадровые назначения в России традиционно проходят по отработанной схеме. Сначала в повестку вбрасывается и обсуждается ворох различных кандидатур, которые по опыту работы в чем-то соответствуют вакантному посту. Затем уже появляется реальная кандидатура, из числа тех, кто удостаивается известного комментария президента: «Вам понравится!»

Итак, общественности неофициально намекают, что во главе Счетной палаты РФ может быть, наконец, утвержден один из самых востребованных до недавнего времени российских политиков Дмитрий Козак. И у пустующего полтора месяца в здании на Зубовской площади столицы большого кабинета появится известный хозяин. Однако новое появление имени Козака, что называется, на первых полосах сейчас выглядит не просто символично, но как отражение неких глубинных процессов, пока до конца не понятных обществу.

Немало было кулуарных разговоров о том, что занимавшийся в последние годы украинской тематикой Козак якобы делит ответственность за не слишком удачное начало СВО и потому попал в глубокую, дескать, опалу. И вдруг появляется обширная статья за подписью также вроде сданного в политический архив Виктора Медведчука, основная мысль которой сводится к своевременности формирования альтернативной украинской власти в изгнании. И знатоки политических кулис делятся догадками, что за самим фактом публикации и за оживляемыми отнюдь не новыми, но многократно прокатывавшимися идеями мог бы стоять тот же Козак. И вот информация о его возможном возвращении в активную политику. Тем более что у Счетной палаты, как утверждают, могут быть значительно расширены полномочия как в плане жесткого контроля за оборонным заказом, так и привлечения к ответственности за его срыв.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС У входа в здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице

Мы недаром отметили, что Дмитрий Николаевич может считаться одним из самых востребованных политиков. Когда-то аспирант Анатолия Собчака, активный организатор его избирательных кампаний, Козак был частью питерской руководящей команды начала девяностых, а потом в тренде разбавления ельцинских элит питерскими последовательно занимал при президенте и премьере Владимире Путине посты вице-премьера, полпреда в ЮФО, министра, дважды заместителя главы администрации президента.

Он успешно отвечал за подготовку сочинской Олимпиады и мог бы просто войти во все энциклопедии как автор «меморандума Козака», документа, который полностью преобразовывал соседнюю Молдавию на основе нейтралитета и федеративного устройства. Но тогда в последний момент президент Молдавии Воронин под давлением американцев отказался подписывать финальный документ, им же уже парафированный. Правда, спустя годы именно Козак занимался уже совместно с западными «партнерами» выдавливанием из Молдавии ее теневого властителя миллиардера Владимира Плахотнюка. Теперь утверждают, что недавно Плахотнюка видели, дескать, на яхте Абрамовича, где постоянно ведутся некие серьезные переговоры и консультации. А значит, старые многоходовые игры продолжаются и на нынешнем, куда более сложном международном фоне.

Так что возможное решение, подтверждающее, таким образом, сохранение доверия к Козаку и как к эффективному организатору, и как к сильной политической личности, порождает целый сонм ассоциаций и предположений. Но, как говорится, дождемся официального назначения.