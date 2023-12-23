Котенок закрыл Дунцовой путь в президенты РФ: почему ее не допустил ЦИК ЦИК отказал Дунцовой в допуске к президентским выборам в России

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Екатерина Дунцова

Центризбирком России отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты Екатерине Дунцовой. Что случилось, кого обвиняют в ее провале, что Дунцова намерена делать дальше, при чем здесь котенок?

Почему ЦИК отказал в регистрации Дунцовой

На заседании 23 декабря ЦИК принял решение отказать журналистке Екатерине Дунцовой в регистрации ее инициативной группы. Глава Центризбиркома Элла Памфилова постаралась утешить несостоявшегося кандидата.

«Вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт — все равно опыт», — сказала Памфилова.

Дунцова подала документы с 700 подписей своей инициативной группы по выдвижению 20 декабря. ЦИК принял заявку и обещал в положенные сроки сообщить о результатах. Решение комиссии было принято единогласно.

Почему котенка обвинили в недопуске Дунцовой на выборы

В ходе изучения списка лиц, отдавших голоса за регистрацию Екатерины Дунцовой, Центризбирком выявил более 100 подозрительных подписей. Они были показаны в прямом эфире. Среди списка оказались подписи в виде слова «Да», подпись, которая выглядит как слово Apple, а также подпись, напоминающая мордочку котенка.

Сторонники Дунцовой осудили участников инициативной группы, которые легкомысленно отнеслись к своим документам.

«У меня один вопрос. Как этого [человека] допустили до подписания в инициативную группу? Или никто там не одупляет (понимает. — NEWS.ru), что будут прикапываться к любой мелочи?» — возмущаются участники чатов поддержки.

Участник инициативной группы подтвердил изданию SOTA (признано Минюстом РФ иноагентом), что действительно подписывается «котиком». В ЦИК сообщили, что сочли подпись «вызывающей подозрения», однако не сочли нарушением, причиной недопуска назвали другие подписи.

Что планирует делать Дунцова дальше

Ранее стало известно, что Екатерина Дунцова в случае отказа не успеет повторно собрать инициативную группу и подать документы на регистрацию в качестве кандидата.

В своем Telegram-канале несостоявшийся кандидат в президенты объявила, что намерена обратиться в Верховный суд РФ, чтобы оспорить отказ в регистрации.

«Вместе с тем я обращаюсь к партии „Яблоко“ с просьбой выдвинуть меня кандидатом, так как провести повторное собрание инициативной группы мы уже не можем», — заявила Дунцова.

Пока что реакции от «Яблока» не последовало. Лидер партии Николай Рыбаков не смог ответить: SOTA сказали, что он «занят на детском празднике».

«Мы ее не знаем», — ответил на вопрос о выдвижении Дунцовой глава фракции «Яблока» в Заксобрании Санкт-Петербурга экс-лидер партии Григорий Явлинский.

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