«Кость в горле у врагов»: глава Северной Осетии об убийстве Москалика Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший при взрыве в подмосковной Балашихе, был настоящим офицером — человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, заявил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, военнослужащий всегда работал на результат и требовал его от других.

Не удивительно, что одна из версий следствия о произошедшем — теракт. Такие люди, каким был Ярослав, — кость в горле у врагов, — подчеркнул руководитель региона.

Он отметил, что был лично знаком с Москаликом. По мнению Меняйло, с этим человеком можно было пройти сквозь самые трудные испытания, зная, что он не подведет, не отступит и не сломается. Глава Северной Осетии выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что разделяет их горе в этот тяжелый час.

Взрыв, унесший жизнь генерала, произошел утром 25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова. На воздух взлетела припаркованная машина. По одной из версий, в авто могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Согласно второму предположению, в иномарке была установлена бомба с поражающими элементами.

Военкор Александр Сладков заявил, что подрыв автомобиля в Балашихе оказался крупнейшей диверсионной атакой Запада за первую четверть XXI века или за всю новейшую историю России. Также он предположил, что за убийством могут стоять Великобритания и Украина.