«Кощунство и наглость»: Слуцкий осудил запрет символов Великой Победы в ФРГ Слуцкий назвал запрет атрибутики Великой Победы в ФРГ отголосками фашизма

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Решение властей Берлина запретить 8–9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы, является подлым натиском на историческую правду о Второй мировой войне, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал «кощунство и наглость», с которыми это было сделано, прямыми отголосками фашизма.

Прокси-война Запада с Россией на Украине, повторю снова, цинично используется властями ФРГ на разных уровнях для принижения роли советского солдата в победе над германским нацизмом. Угрозу видят даже в «георгиевской ленте», — подчеркнул политик.

Слуцкий пояснил, что запрет на символы освобождения Европы от фашизма является не только признаком деградации, но и путем к его реабилитации. Лидер ЛДПР посоветовал Западу не забывать уроки самой кровопролитной войны в истории человечества.

Высший административный суд Берлина в 2023 году одобрил жалобу местной полиции и запретил использование флагов России на 9 Мая. Меру продлили и в текущем году. Помимо этого, под запрет попали знамена Советского Союза, георгиевские ленты, ношение военной формы и ее элементов, а также песни военных лет.