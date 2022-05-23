Косачев заявил, что холодная война Запада и России не прекращалась

Константин Косачев / Фото council.gov.ru

Холодная война не прекращалась, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, в 90-е было перемирие, когда Запад и США посчитали, что новая Россия «капитулировала, прекратив оспаривать его претензию на ту же безраздельную власть над миром». Однако всё это время страна сосредотачивалась, а не сдавалась, написал Косачев в своём Telegram-канале.

На самом деле Россия сосредотачивалась. Искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за нашей страной. И история последних двух десятилетий — это время осознания нашей ответственности за происходящее, — написал вице-спикер Совфеда.

По мнению Косачева, всё это время Запад продумывал план, как обратить исход «холодной войны исключительно в свою пользу», однако в определённый момент многое пошло не так. В качестве примера «неожиданностей» политик приводит набравший силу Китай, появление в Азии, Африке и Латинской Америке суверенных сил, нерешённые вопросы по Косово, демократизацию большого Ближнего Востока и отсутствие капитуляции Афганистана.

Что-то получилось, что-то — нет. Во всяком случае речь о безоговорочной капитуляции мира перед Западом точно не идёт. А потому потребовалась новая конфронтация, чтобы через неё сломить сопротивление и одержать окончательную победу, — продолжил Косачев.

По его словам, Россию планомерно лишали выбора, чтобы спровоцировать реакцию. Косачев считает, что условно эту операцию можно разделить на четыре этапа: первый — игнорирование проблем русскоязычного населения, второй — расширение НАТО на Восточную Европу, третий — подтягивание «соседок» РФ в зону влияния Запада, четвертый этап — «цветные революции» в различных странах.

Всё это время Россия последовательно избегала конфронтации, предлагая взаимоприемлемые конструкции безопасности и сотрудничества. Но не этого добивался Запад, ему нужна была только война и победа в ней над Россией, — считает Косачев.

По мнению политика, спецоперация на Украине — то, чего по-настоящему добивался Запад. Это было сделано, как считает Косачев, «осознанно и цинично». По мнению политика, Украина стала разменной монетой «в вечной войне Запада за власть над миром».

Ранее в США рассказали, к чему приведет новая холодная война с Россией. Ветеран американской разведки Пол Пиллар заявил, что из-за постоянной угрозы кризиса будет создаваться опасность перерастания её в настоящее столкновение.