Косачев заявил, что целостность Украины для Запада — это земли, а не люди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Косачев

Целостность Украины для Запада — это контроль над территориями, земли, насилие, а не переговоры, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. Сенатор указал на то, что все это противоречит европейским ценностям.

Для Запада целостность Украины <...> — это именно контроль над территориями, а не общественное согласие. Это земли, а не люди. Это насилие, а не переговоры. Это — оккупация части собственной страны вопреки воле части ее граждан. И все это — прямо противоположно так называемым европейским ценностям, которые взорвала изнутри геополитика по-украински, — написал Косачев.

Сенатор отметил, что единственным соавтором Минских соглашений, который должен был выступать гарантом, оказалась Россия. По мнению Косачева, именно РФ «была в этом случае на стороне людей, оставляя в стороне вопрос территорий» до тех пор, пока Минские соглашения можно было реализовать.

Сенатор считает, что заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Олланда, которые они сделали ранее, — это фиксация предательства. Косачев считает, что юго-восток Украины был изначально предан Западом, а ценой этого стали «тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны», которую изначально не остановил Запад.

Ранее Олланд заявил, что Минские соглашения дали Киеву возможность усилить свои вооруженные силы. По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке. По его мнению, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда в начале декабря этого года заявила, что заключение Минских соглашений в 2014 году являлось «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее».