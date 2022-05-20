Косачев: Россия готова заключить договор о биобезопасности с Азербайджаном Вице-спикер Совфеда Косачев рассказал, что Россия намерена подписать с Азербайджаном соглашение о биобезопасности

Константин Косачев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия планирует заключить договор о биологической безопасности с Азербайджаном, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев, передаёт «Интерфакс-Азербайджан» в Telegram-канале. Он подчеркнул, что российская сторона также готова прийти к соглашению по данному вопросу с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

У России есть четыре меморандума по вопросам взаимодействия в сфере биологической безопасности с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией. Еще с четырьмя нашими соседями — Азербайджаном, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией — разработка таких документов ведется и находится в очень высокой стадии готовности, — сказал Косачев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что сеть биолабораторий США, оборудованная на постсоветском пространстве, представляет большую угрозу. По его словам, не совсем ясно, какой деятельностью занимались в лабораториях.

Медведев предположил, что на данных объектах разрабатывались штаммы опасных заболеваний и вирусов, которые затем могли быть занесены на территорию России.