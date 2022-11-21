Косачев рассказал об отношении стран ОДКБ к конфликту Еревана и Баку Вице-спикер Совфеда РФ: конфликт между Баку и Ереваном не относится к компетенции ОДКБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Косачев

Конфликт между Азербайджаном и Арменией не относится к компетенции Организации Договора о коллективной безопасности, заявил вице-спикер Совета федерации России Константин Косачев в интервью изданию «Аргументы и Факты». По его словам, каждая из стран ОДКБ определяет свое отношение к проблеме самостоятельно. Сенатор добавил, что поддержать одну из сторон — означает усугубить ситуацию.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном, с моей точки зрения, не относится к компетенции организации. Каждая из стран-членов ОДКБ определяет свое отношение к нему самостоятельно, — заявил Косачев.

Он добавил, что Россия самым искренним образом содействует урегулированию конфликта. По словам Косачева, усилия Москвы востребованы «и той, и другой стороной». Нужно занимать позицию мирного урегулирования и содействовать тому, чтобы условия были приемлемыми для всех сторон.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась ранее сообщил, что Совет коллективной безопасности организации намечен на 23 ноября. На заседании, которое состоится в Ереване, лидеры стран обсудят помощь Армении.