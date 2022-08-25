Косачев предупредил о возможном применении Киевом наработок биолабораторий Косачев допустил использование Украиной наработок биолабораторий США для диверсий

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Константин Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Украина все чаще сдает свои позиции, поэтому нельзя исключить использование ею наработок биолабораторий США. Возможно применение их для диверсий на освобожденных Россией территориях, отметил он в беседе с РИА Новости.

Если существуют технологии разработки биологического оружия, если есть практические навыки по тому, чтобы эти технологии использовать на практике, то нет никаких гарантий, что они не будут использованы на практике. Тем более, когда Украина во все возрастающей степени оказывается в ситуации страны, которая сдает свои позиции, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что США свои технологии двойного назначения «разложили» по 300 лабораториям, которые у них действуют в мире. На Украине их было более трех десятков.

Ранее стало известно, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил: украинские власти способны отдать приказ на применение бактериологического оружия на утраченных Киевом территориях. Он подчеркнул, что на «постукраинском пространстве» остается достаточное количество биологических лабораторий, а киевский режим может пойти на любые провокации.