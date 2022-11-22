Косачев ответил на слова генсека НАТО о расширении военной помощи Украине Косачев: накачивание Украины оружием не приблизит мирные переговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев раскритиковал в своем Telegram-канал генсека НАТО Йенса Столтенберга за слова о дальнейшем расширении военной помощи Украине вместо того, чтобы побудить ее к немедленным мирным переговорам. По его словам, глава Альянса действует против интересов граждан входящих в него стран, поддерживая стремление украинских политиков развязать мировую войну.

Косачев указал на противоречивость слов Столтенберга о том, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров, и о продолжении военной помощи Украине ради движения к миру. Заявление о приемлемых для Киева условиях разрешения конфликта сенатор назвал опасной оговоркой. Он отметил, что таковыми для украинских властей является прямое вовлечение НАТО в противостояние с Россией.

Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры, — заключил Косачев.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО хочет мирного разрешения конфликта на Украине на приемлемых для Киева условиях. Они определяются на поле боя, поэтому Альянсу следует продолжать наращивать военную помощь Украине. В частности, увеличить поставки систем ПВО, военного оборудования и горючего.