Косачев назвал ответственных за гибель журналиста Журавлева Косачев обвинил в гибели журналиста Журавлева в Запорожской области Украину и США

Фото: vk.com/nazbol

Ростислав Журавлев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале обвинил Украину и США в гибели журналиста Ростислава Журавлева в Запорожской области. По его словам, применение кассетных боеприпасов во время боевых действий антигуманно, а все заверения американцев и украинцев не использовать их оказались ложью.

Заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США, — написал Косачев.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, военкор Журавлев погиб в Запорожской области в результате ранений от разрыва кассетного суббоеприпаса. По данным ведомства, украинская армия обстреляла группу журналистов, которые приехали освещать артиллерийские обстрелы региона. Пострадавшие доставлены в полевые медицинские учреждения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Гибель Журавлева также прокомментировал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он выразил соболезнования родным и близким военкора. Также Соловьев напомнил, что Журавлев был награжден Союзом журналистов России знаком «За смелость при исполнении служебного долга».