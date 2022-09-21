Косачев назвал последствия атак на Донбасс после референдумов Косачев: атака подконтрольных территорий после референдумов станет нападением на Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Косачев

После проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях нападение на территории, подконтрольные России, будут считаться нападением на нее, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, защита людей в этом регионе тогда станет не правом, а долгом России.

После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями, — подчеркнул Косачев.

По его словам, выступление Владимира Путина отражает решимость защищать русских людей в зоне военной операции всеми доступными средствами.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны заявил, что Москва не имеет морального права отдать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области «на растерзание палача», поэтому поддержит решение, которое примут люди на названных территориях. Глава страны подчеркнул, что российская сторона сделает всё, чтобы обеспечить безопасное проведение плебисцитов.

В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила украинцам, проживающим на подконтрольных России территориях, уголовной ответственностью за участие в референдумах о вхождении регионов в состав РФ. Рядовые граждане могут лишиться свободы на пять лет, организаторы — на десять лет.