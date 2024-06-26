Коррупция в Минобороны, хищения в ОАК: как живет Анатолий Сердюков

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Анатолий Сердюков (справа) в Пресненском суде города Москвы

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков стал известен всей России из-за миллиардного коррупционного дела в Минобороны и крупнейшей военной реформы. Чем он занимался после отставки, в какие попадал скандалы, правда ли, что он уехал за границу?

Чем закончилась карьера Сердюкова в Минобороны

Президент Владимир Путин назначил бывшего главу налоговой службы министром обороны РФ 15 февраля 2007 года. Он стал первым гражданским лицом на этой должности. По словам президента, для развития и перевооружения ВС РФ «нужен человек с опытом работы в сфере экономики и финансов». В октябре 2008 года, по итогам шестидневной войны с Грузией, Сердюков объявил о начале кардинальной реформы ВС РФ, которая вызвала полярные оценки в обществе.

«Сердюковщина стала понятием нарицательным, как смердяковщина Достоевского», — заявлял писатель Александр Проханов.

Карьера Сердюкова в военном ведомстве закончилась коррупционным скандалом: в октябре 2012 года сотрудники СКР и МВД в рамках дел о мошенничестве провели обыск в квартире экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, где был обнаружен Сердюков, а также полторы тысячи ювелирных украшений на общую сумму в $3 млн и десятки картин, в том числе подлинники русских классиков живописи. Следствие установило, что она нанесла ущерб государству на 3 млрд руб. В мае 2015 года Васильеву осудили на пять лет лишения свободы, а в августе вышла на свободу по УДО.

Вскоре после обыска Путин отправил Сердюкова в отставку, «чтобы создать условия для объективного расследования». При этом глава кабмина Дмитрий Медведев назвал его «эффективным министром обороны».

В 2013 году и сам Сердюков подпал под уголовное обвинение: следствие обвинило экс-министра обороны в том, что он силами военнослужащих занимался благоустройством базы отдыха «Житное», принадлежащей его зятю. Дело было закрыто в 2014 году в связи с амнистией в честь 20-летия Конституции РФ.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Анатолий Сердюков

Где работал Сердюков после Минобороны

В ноябре 2012 году РБК сообщил, что Сердюков станет советником главы Ростеха Сергея Чемезова, однако в госкорпорации это опровергли. Тем не менее через год экс-министр стал гендиректором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, который входит в Ростех.

Сердюков быстро сделал карьеру в госкорпорации: в октябре 2015 года он стал директором по авиационному кластеру, в декабре вошел в состав директоров холдинга «Вертолеты России».

Кроме того, с мая 2016 года Сердюков стал председателем ТСЖ «Молочный-6», которое управляет одним клубным домом на шесть квартир (как писала «Газета.Ru», две из них принадлежат Сердюкову, три — его сестре Галине Пузиковой).

Что известно о хищениях в ОАК

В 2017 году Сердюков был избран председателем совета директоров ПАО «Роствертол» и членом правления ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК). 8 мая 2019 года избран председателем совета директоров ОАК, в 2020 году его переизбрали на этот пост. В 2018 году он заявлял РБК, что выручка российского авиакластера составит триллион рублей.

Между тем ситуация в ОАК, которая разрабатывала и создавала новые российские пассажирские и военные самолеты, выглядела все более проблематичной. В августе 2019 года зампред правительства Юрий Борисов заявил, что ОАК должна банкам 350 млрд. руб. В том же году Чемезов озвучил цифру 300 млрд. руб. В июне 2020 года Борисов сообщил, что долг уже составляет 400 млрд. руб. В августе 2020 года Сердюков в интервью РБК рассказал, что долги ОАК перед банками составляют порядка 530 млрд рублей. Государство покрыло долги корпорации: бюджет дал 250 млрд руб., еще 150 млрд были реструктурированы.

Параллельно развивалось дело о хищениях в корпорации: с 2018 года шли обыски у высокопоставленных менеджеров, был арестован вице-президент Сергей Герасимов, проверена деятельность 18,7 тыс. головных исполнителей оборонного заказа, выявлены хищения на сумму в 1,6 млрд рублей. По данным следствия, крупные суммы расхищались, в частности, при заключении госконтрактов на обслуживание систем кондиционирования используемых президентским авиаотрядом лайнеров Ту-204, Ту-214 и Ил-96.

Правда ли, что Сердюков уехал из России во время СВО

В марте 2021 года стало известно, что глава Ростеха Чемезов намерен «реорганизовать ОАК». Первым под сокращение управленческого персонала подпал Анатолий Сердюков. Тем не менее он остался на посту индустриального директора и продолжил работать в госкорпорации. Кроме того, в 2021 году он начал зарабатывать на аренде офисных складских помещений в Москве. Как писал Regnum, от сестры Галины Пузиковой ему досталась компания «СоюзИнвест».

Начало СВО застало Сердюкова на той же должности в Ростехе. В июне 2022 года он вместе с женой подпал под очередной раунд американских санкций.

Слухи о том, что Сердюков уехал или собирается уехать из России, ходили с 2019 года. В январе 2023 года это вновь озвучил бывший и. о. президента РФ, генерал Александр Руцкой: по его словам, экс-министр уехал и теперь собирается жить в ОАЭ. В Ростехе немедленно опровергли эти заявления.

«Где Руцкой — не знаем, но Сердюков на работе — это абсолютно точно», — пояснили в Ростехе РБК.

В пользу того, что Сердюков не уехал из России, говорят его появления в СМИ: так, в апреле 2023-го он от лица Ростеха открывал в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ), в мае аналогичный проект был запущен в Ярославской области.

После этого длительное время он не появлялся на страницах СМИ. Новая информация о нем появилась в июне 2024 года: 14 июня BFM.RU сообщило, что Сердюков обсудил с главой Башкирии Радием Хабировым работу учебных предприятий Ростеха в регионе. Госкорпорация на базе Уфимского университета науки и технологии готовит инженеров по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей».

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